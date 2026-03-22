元青汁王子こと実業家の三崎優太氏が２１日にＸに、キャバクラについて投稿した。三崎氏は「キャバクラで金使うのってマジで金の無駄じゃない？そんな金あるなら、不動産買ったり、株式投資するほうが価値がある。ただ、泡に消えるなんて死に金もいいとこ。自分の金では絶対使いたくない。ただ、人の金で飲むシャンパンは別格だ。あんな美味いものはない」との考えをつづった。別のＸで三崎氏は「俺は別にキャバクラを否定し