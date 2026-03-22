「自分には突出した才能がない」。そう思い知らされたとき、私たちはどうやってビジネスの世界で生き残ればいいのでしょうか。現在は数百億円の資産を持つ実業家・嶋村吉洋氏。そんな彼も、若き日に音楽の世界で一旗揚げようとしていたところ、圧倒的な天才を目の当たりにし、自身の才能の限界を悟った一人です。しかし、彼はそこで立ち止まるのではなく、「天才がいなくても勝てる戦い方」へとシフトしました。同氏の著書『人生10