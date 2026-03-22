「保護して1カ月と12カ月」【写真】あれから1年後…猫とパパの“温度差”に爆笑そんなコメントとともに投稿された2枚の写真が、Xで3.5万件超の“いいね”を集め話題になっています。写っているのは、元保護猫の「トラヴィス・ビックル」くん（推定2歳8カ月・男の子）と、飼い主のパパ。左の写真は、保護して間もないころ。まだ体も小さく、両手で持ち上げられたトラヴィスくんが、前足を上げてポーズを決めています。右の写真は、