わが子には両親だけでなく、祖父母などたくさんの人に愛されていることを実感してほしい。そのように思っているママもいることでしょう。先日ママスタコミュニティには、「どうするのがベターかわからなくなった」というタイトルで、娘さんの誕生日会に親族を招こうとしている投稿者さんから相談がありました。『義妹→バツイチで実家に戻っている、義母→早くに母を亡くし父子家庭、実母→親と疎遠でワンオペ、義父→車椅子で介助