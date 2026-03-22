＜フォーティネット・ファウンダーズカップ3日目◇21日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞1.5メートルほどの下りフックラインを惜しくも外し、バーディフィニッシュとはならなかった。それでも西村優菜は5バーディ・1ボギーの「68」とスコアを伸ばし、トータル6アンダー・18位タイで最終日を迎える。【写真】なつかしい！JK時代の西村優菜「悔しさが半分あるかな」。この日、パーオン率88％（