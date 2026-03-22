歌手の工藤静香（55）が21日、自身のインスタグラムを更新。手作り「タンパク質ケーキ」のレシピを紹介した。【動画】「栄養満点 ヘルシーなおやつ」工藤静香手作りの“タンパク質たっぷり”ケーキ投稿では、調理する様子を動画で公開。「卵1 バナナ1 プロテインの粉大さじ2 今回はチョコレート味 米粉大さじ2 はちみつ大さじ1 アルミフリーベーキングパウダー小さじ1 シナモン適量あっても、なくても」と調味料を説明し、