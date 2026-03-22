元スピードスケート金メダリストの高木菜那（※高＝はしごだか、33）が22日、都内で行われた著書『7回転んでも8回起きる』取材会に出席。現役引退後、初めて務めたオリンピックの解説について回想した。【写真】自著をアピールする高木菜那選手として3度オリンピックに出場した高木。先月開催されたミラノ・コルティナオリンピックでは解説者を務めた。引退後、初めて“外”からオリンピックに参加して「（選手として）戦い