男子60メートル障害準決勝で力走する野本周成（左）＝トルン（ゲッティ＝共同）陸上の世界室内選手権は21日、ポーランドのトルンで行われ、男子60メートル障害準決勝で日本新記録の7秒49をマークした野本周成（愛媛競技力本部）が決勝も同タイムで6位に入った。泉谷駿介（住友電工）の記録を0秒01塗り替えた。同走り高跳び決勝で真野友博（クラフティア）が2メートル26で5位、長谷川直人（新潟アルビレックスRC）は2メートル17で