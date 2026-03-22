3連休最終日の22日、宮城県大崎市の東北自動車道で乗用車が中央分離帯に衝突する事故があり、助手席の男性1人が死亡、運転していた男性が心肺停止の状態です。事故があったのは、大崎市古川新沼の東北自動車道・上り線です。警察によりますと、22日午前5時過ぎ、乗用車が中央分離帯に衝突しました。この事故で、助手席の男性はその場で死亡が確認され、運転していた男性は心肺停止の状態で搬送されました。いずれも20代だというこ