ファーウェイ・ジャパンは、2月20日から一般発売を開始したイヤーカフ型のオープンイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」に、新色ローズゴールドを追加しました。市場想定価格は27,280円で3月17日から発売しています。ローズゴールドの追加により、FreeClip 2のカラーバリエーションは既存のブラック、ブルー、ホワイトを加えた計4色となりました。HUAWEI FreeClip 2の新色ローズゴールド新色ローズゴールドの実機を写真で見るFreeClip 2