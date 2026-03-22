バンダイスピリッツは、「デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition オメガモン：“G”融合モード SIDEゴジラカラー／オメガモン：“G”融合モード SIDEデジモンカラー」(各7,920円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年8月発送予定。ゴジラとデジタルモンスターのコラボ第2弾として、「デジモンペンデュラムCOLOR」とコラボした『デジモンペンデュラムCOLOR ゴジ