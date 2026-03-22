◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節鹿島―千葉（２２日・メルスタ）７連勝を目指す鹿島は、ホームに千葉を迎える。千葉とのリーグ戦での対決は２００９年以来となる。＊＊＊千葉のＪ１昇格により、リーグ戦では１７年ぶりに「鹿島ＶＳ千葉」のカードが実現した。オリジナル１０同士の対決となる両クラブの通算成績は、鹿島の２７勝２分け１１敗。直近の０９年は鹿島が２戦２勝となっており、最後のカシマス