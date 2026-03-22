◆オープン戦日本ハム―ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）右肘関節炎が完治し、１軍に合流した日本ハムの清宮幸太郎内野手が、オープン戦初安打を放った。３回１死走者なしで迎えた第２打席、ヤクルト先発・小川に対しファウルで粘って１３球目、浮いたフォークを見事にセンター前に打ち返した。今季オープン戦初出場で、開幕へ向けての不安を一掃した。清宮幸はキャンプ中、２月１９日の中日との練習試合（北谷）の