キャベツやにんじんなど冷蔵庫に少しだけ余っている野菜はありませんか？ 今回は、そんな野菜を活用し、ポリ袋で洗い物も少なく簡単に作れる常備菜を4品ご紹介します。 ▼ ポリッと食感がおいしい浅漬け キャベツ、きゅうり、にんじんなどを塩、砂糖、だしなどとともに浅漬けに。しょうがを加えてさわやかさを出しています。つくれぽが390件以上届く人気のレシピです。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させて