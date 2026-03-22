◇第98回全国選抜高校野球大会第4日1回戦神戸国際大付（兵庫）3―4九州国際大付（福岡）（2026年3月22日甲子園）神戸国際大付が昨秋の神宮大会決勝で敗れた九州国際大付に延長11回の激闘の末に逆転サヨナラを喫し、5年ぶりの初戦突破はならなかった。右腕・豊岡速伍（3年）は1点リードの8回1死一、三塁で2番手として登板。空振り三振で2死としたが、次打者の遊ゴロに打ち取ってピンチを脱したかと思われたが、遊撃・西