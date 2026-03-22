静岡県東伊豆町の熱川地区で行われている台湾の提灯を飾り付けたイベントにこのほど、花柄の提灯が追加され、21日夜に点灯式が行われました。東伊豆町の熱川地区は、台湾の「九份」に似た地形から、通り沿いに約1200個の赤い「台湾提灯」を飾り付けて、夜の温泉街を散策するイベントを行っています。イベントを主催する地元の「まちづくり協議会」では、「熱川花燈夜市」としてさらにパワーアップしようと、クラウドファンデ