◇米女子ゴルフツアーファウンダーズ・カップ第3日（2026年3月21日カリフォルニア州シャロンハイツ・クラブ＝6542ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、17位で出た原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が1イーグル、5バーディー、2ボギーの67で回り、通算9アンダーで5位に浮上した。首位と8打差。パー5の5番で残り190ヤードからの第2打を5Iで1メートルにぴたり。「いいショットでめっちゃ近くついたので