ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第6話が、ABEMA SPECIALチャンネルで18日に放送された。【写真多数】「あかん、あかん」な姿格闘家＆元AKB48が野外キスモテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。シリーズ2の参加者は、男性メンバー8人＝会社経営者兼俳優で熱波