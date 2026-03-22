ガソリン価格の高騰を受け、お出かけの足や行楽地も影響を受けているようです。中東・ホルムズ海峡から石油が入ってこない状況を受けて、政府は、過去最大となる備蓄の放出に踏み切りました。果たして、その効果は？【写真で見る】“オイルショック”によるトイレットペーパーなどの買いだめ騒動お花見も“直撃”の原油高騰「早く戦争が終わってほしい」連休中日の東京・上野公園で花見客が楽しむのは、全国各地のご当地グルメ。遠