タレントのJOY（40）が22日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）にゲスト出演。MCの明石家さんま（70）、マツコ・デラックス（53）から苦言を呈される場面があった。「移動は電車」など“庶民派”をアピールしてきたJOYだったが、この日はユージとともに年末年始の過ごし方を公開。進行役の「平成ノブシコブシ」吉村崇から「VTRには入っていなかったんですけど、家族でゆりかもめに乗っていますていう映像も、ス