「選抜高校野球・１回戦、近江−大垣日大」（２２日、甲子園球場）六回に近江ベンチの迅速な行動に高校野球ファンから称賛の声が相次いだ。六回１死一塁。近江・上田が初球に投じたスライダーが大垣日大・竹岡の足を直撃した。だが直前にスイングしており、判定はストライク。竹岡は激痛に表情をゆがめる中、近江の控え部員が全力ダッシュで駆け寄ってコールドスプレーをかけた。あまりにも迅速なスピードに「そうゆうとこ