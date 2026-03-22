“レジェンド”グラビアアイドル熊田曜子（43）が3日、都内で、41作目となる写真集「GRAVITYLESS熊田曜子写真集」（双葉社）発売記念イベントに出席した。同作タイトル「GRAVITYLESS」は無重力を意味する。同作では趣味のポールダンスシーンも掲載。「今までのグラビア写真集にはないような無重力のカットがすごくたくさんあったので」と説明した。修正が可能な時代にリアルにこだわる。「修正があんまりない時代に生まれたから