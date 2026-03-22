フェニックス・サンズ vs ミルウォーキー・バックス日付：2026年3月22日（日）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 105 - 108 ミルウォーキー・バックス NBAのフェニックス・サンズ対ミルウォーキー・バックスがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし26-15で終了する。第2ク