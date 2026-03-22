清水エスパルスは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第８節でサンフレッチェ広島とホームで対戦している。19分のDF吉田豊、21分のFWオ・セフンの得点で２点をリードする。優位に試合を進めるなか、31分にアクシデントが起こる。 MF松崎快がプレーとは関係ないところで座り込む。左足のふくらはぎを気にしている様子で、状態が確認された後、プレー続行は不可能に。開幕戦以来の先発だった背番号2