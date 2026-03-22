バレーボール男子パリ五輪代表の甲斐優斗（22）が3月22日、都内で行われた専大の卒業式に出席し「日本代表を引っ張れるようなエースを目指していく」と決意を新たにした。2メートルの長身を生かしたスパイクが武器の次世代エースは、3年時に五輪初出場。昨年7月にはSVリーグの大阪Bに入団しており、今後は「よりバレーボールに向き合えるようになる」と攻守両面での進化を見据える。今年9月には28年ロサンゼルス五輪の出場権