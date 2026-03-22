弘前ねぷたまつりで使う直径３・３メートルの「津軽情っ張り（じょぱ）大太鼓」の修繕作業が青森県弘前市の追手門広場で公開されている。公開は２８日まで。大太鼓は津軽藩３代藩主・津軽信義が他藩に負けじと大きな太鼓を作らせた伝説を基に、１９７０年に制作された。内側に多数の真ちゅうの板を貼り付けているのが特徴で、音が響きやすくなっている。今回は２００７年以来の大規模修理で、胴を外側から固定する竹製の「タ