24日に高知競馬場で開催される黒船賞（Jpn3・ダート1400メートル）に、兵庫からは2頭が参戦予定。2022年に勝利したイグナイターから4年連続で馬券に絡んでいるように、兵庫勢にとっては相性のいいレースだ。ペースセッティング（牡6＝田中一、父ショウケイシング）は2月11日の重賞・兵庫ウインターカップ（姫路・ダート1400メートル）を制して生涯初の連勝と重賞制覇を果たし、勢いをつけて交流重賞へ向かう。兵庫ウインター