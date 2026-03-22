◇MLB オープン戦レッズ 11×-7 ホワイトソックス(日本時間22日、グッドイヤー・ボールパーク)ホワイトソックスの村上宗隆選手が「4番・ファースト」でスタメン出場。第4打席にヒットを記録し、5試合連続安打としました。レッズ先発は今季開幕投手となっているアンドルー・アボット投手。村上選手は2回の第1打席、直球を続けられレフトフライに倒れます。4回の第2打席は3ボール0ストライクから打って出ると、相手のエラーで出塁。5