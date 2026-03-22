歌手でタレントの和田アキ子が、２２日放送の「アッコにおまかせ！」（ＴＢＳ系）に出演。ＴＢＳアナウンサーに?歌?で敗北した。番組では、サウンドロゴカラオケバトルが行われた。サウンドロゴとは、企業・ブランドの認知度向上に使用される音のこと。今回、和田の他、サバンナ・高橋茂雄、八木真澄、なえなの、勝俣州和が、伯方塩業「伯方の塩」で競った。サバンナ高橋は「もしかしたら、アッコさんを歌で倒せる」とニヤり