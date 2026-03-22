Photo: にしやまあやか こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。正直、ノート1冊に8,000円という価格を聞いたときは「高すぎかな？」と思っていました。メモを取るだけなら紙のノートで十分ですし、あえて高価なリユーザブルノートを選ぶ理由がすぐには見当たらなかったんです。ただ、アナログ派とはいえ、書き溜めたノートや裏紙がどんどん溜まってい