第９８回選抜高等学校野球大会の第４日第１試合（２２日）で九州国際大付属（福岡）が神戸国際大付属（兵庫）に延長１１回タイブレークの末、４―３で逆転サヨナラ勝ち。昨年の明治神宮大会決勝でも対戦した強豪校との激闘を制した。１点ビハインドの延長１１回裏二死一、三塁。３番・吉田秀成内野手（２年）が振り抜いた打球は高々と舞い上がり左中間へ。背走しながら打球を追った左翼手が必死にグラブを伸ばしたもののわずか