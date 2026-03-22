カーリング女子世界選手権カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで21日（日本時間22日）に行われ、日本代表ロコ・ソラーレは準決勝でカナダに3-11で完敗した。22日（同23日）にスウェーデンと3位決定戦を戦うが、朗報も飛び込んできた。カナダ戦は第1エンド（E）にいきなり3失点するなど、序盤から苦しい展開となったロコ。第7E終了で3-10となり負けを認めたものの、最低8E消化する必要があるため、認められないとい