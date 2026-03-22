大相撲春場所千秋楽の２２日、大阪府立体育会館で三賞選考委員会が開かれた。春場所１４日目に３度目の優勝を決めた関脇霧島（２９＝音羽山）は殊勲賞を初受賞。高田川審判部長（元関脇安芸乃島）は「優勝もしたし、相撲内容もいい」と高く評価した。敢闘賞は、新小結熱海富士（２３＝伊勢ヶ浜）、幕内琴勝峰（２６＝佐渡ヶ嶽）、新入幕藤青雲（２８＝藤島）が、いずれも千秋楽に勝てば受賞が決まる。技能賞は、幕内藤ノ川