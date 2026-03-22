【モデルプレス＝2026/03/22】FANTASTICSの中島颯太が3月21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題となっている。【写真】26歳LDHイケメン「個性的でかっこよすぎる」斬新カラーで雰囲気ガラリ◆中島颯太、ツートンヘア披露中島は「NEW HAIR」とつづり、口元をパーカーの袖で隠しながらカメラをじっと見つめるショットを投稿。目の高さ付近までは落ち着いた黒色、そこから上は明るい金髪という大胆なツート