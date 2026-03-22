明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節、AC長野パルセイロは21日、ホームでJ2のいわきFCと対戦しました。前半は両チーム無得点で折り返しますが、後半12分、パルセイロは相手のコーナーキックから先制点を奪われるとその4分後にも失点しリードを広げられます。パルセイロは後半31分、吉澤からのクロスに田中が合わせて1点を返します。しかし試合終了間際にいわきに追加点を許し1対3で敗れました