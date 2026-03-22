◆センバツ第４日▽１回戦九州国際大付４×―３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）近畿王者の神戸国際大付が惜敗した。１点リードで迎えた延長タイブレークの１１回２死一、三塁。後方の飛球を懸命に追った左翼手の中西孝介（３年）が白球をグラブに当てたが、収めることができず、逆転サヨナラ二塁打になった。８回にもリードしたが、直後に失策で同点。初回に与えた先制点も失策が絡み、青木尚龍監