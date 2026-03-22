選抜高校野球４日目の２２日、第２試合に登場した近江のアルプス席では、吹奏楽部員ら約５０人が韓国の人気グループ「ＢＴＳ」のヒット曲などＫポップや洋楽５曲を甲子園で初披露した。同部は「ありきたりな応援曲にしたくない」との思いから、１８年春から高校野球では珍しく、洋楽を中心に奏でてきた。今回はＢＴＳの「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」や２０１０年のサッカーワールドカップ（Ｗ杯）の公式ソング「ＷａｋａＷａｋａ」