“レジェンド”グラビアアイドル熊田曜子（43）が3日、都内で、41作目となる写真集「GRAVITYLESS熊田曜子写真集」（双葉社）発売記念イベントに出席した。今年はデビュー25周年。「グラビアがやりたくて、今の事務所に自ら、岐阜の田舎から応募して、まさかこんなに長くいられると思っていなかった」としみじみと明かした。「こうして今も大好きなことをやらせてもらえるのは、周りの方の支えがあってのことですし、今日も朝から