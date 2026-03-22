アメリカ・ミネソタ州で、強盗犯が運転する車がパトカーから停止させられるまでの一部始終をカメラが捉えていた。運転していた強盗犯と同乗していた女は収監されたという。“アクセル全開”パトカー押しのける車アメリカ・ミネソタ州で目撃されたのは、パトカーに追い詰められた逃走車。警察：車が止まったぞ。逃走車は警察官に銃を向けられ、観念したかと思いきや、再び逃走を図った。すでにタイヤはパンクし、まともに走れない状