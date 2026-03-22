お笑いコンビ、博多華丸・大吉の博多大吉（54）が21日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。ハマっていたゲームを明かし、MCの松岡昌宏から引かれた。松岡はゲストの大原優乃（26）の存在を知らない様子で、大吉は「『妖怪ウォッチ』の歌を歌ってるグループにいて」と紹介した。大吉は「私妖怪ウォッチ大好き芸人で、その時代一緒に稼働していた時期があって。ほとんど絡み