能登半島地震から2年以上が経った今も被災地では復興ボランティアが活動を続けています。その活動内容は、少しずつ変化を見せているようです。今、被災地に必要な支援とは？発災当初から活動続ける民間のボランティア団体 今もなお県外からボランティアが集まり被災者の支援に3月15日に向かったのは、石川県七尾市石崎町にある民間災害ボランティアセンター「おらっちゃ七尾」の本部。七尾市の社会福祉協議会が運営していたボラン