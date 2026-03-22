◆オープン戦巨人―楽天（２２日・東京ドーム）楽天は２２日、東京ドームで巨人とのオープン戦最終戦に臨む。前日までオープン戦成績は３勝１０敗５分けで、勝率は１２球団最下位。最終戦には２軍で調整を続けていた辰己涼介外野手が合流。７番・中堅でオープン戦に初出場する。オフにＦＡ宣言も残留が決まった辰己は、２月のキャンプ中に股関節の違和感で２軍に合流。すでに開幕しているファーム・リーグでは、６試合に出場