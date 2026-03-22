◆センバツ第４日▽１回戦山梨学院―長崎日大（２２日・甲子園）昨秋の関東大会覇者・山梨学院が、初戦で長崎日大と激突する。関東・東京地区では初めての５年連続のセンバツ出場。２３年春以来の頂点を目指し、最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）は「２番・一塁」で先発出場する。投打でチームの軸である菰田は、昨年１２月から投手に比重を置いて調整。吉田洸二監督（５６）は「今まで以上のパフォーマンスが