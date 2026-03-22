選抜高校野球４日目の２２日、第２試合に登場した大垣日大のアルプス席では、全校生徒約６００人がスクールカラーのピンク色のウインドブレーカーで埋め尽くし、女子応援団員のリードで試合を盛り上げた。色の統一にこだわり、１６人全員が女子の応援団員も黒い学ランの下に鮮やかなピンクのＴシャツを着て、同じ色のはちまきを頭に巻いた。団員の日比野心和さん（１７）は「私の好きな色で、みんなで統一感を持って応援するこ