“レジェンド”グラビアアイドル熊田曜子（43）が3日、都内で、41作目となる写真集「GRAVITYLESS熊田曜子写真集」（双葉社）発売記念イベントに出席した。13歳、10歳、7歳と3人の女児の母親でもある熊田は「きっと彼女たちは、生まれた時から“母親はこういうもの”だと思って育ってるかもしれないですね」とすると、「美意識が本当に高くて、“ママ、今日の格好はちょっと”とか、ちょっと姿勢が悪いと指摘されたりとか、すごく