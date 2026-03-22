中東情勢の緊迫化を受け、ガソリン価格が高騰しています。3月12日の執筆時点で、筆者の住む地域では1リットル190円前後となり、店舗によっては200円を超えるところもあります。 マイカー通勤の人は、ガソリン価格は上がっているのに、入社以来一度も通勤手当が増えていないような場合、価格高騰の影響を大きく受けるでしょう。 一方、3月14日からはJRの運賃も約40年ぶりに本格値上げとなりました。マイカー