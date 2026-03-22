学生にはうれしい「学割」。映画館やカラオケ、飲食店などで若者がお得にサービスを受けているイメージがありますが、最近は大人の学び直し・リスキリングもトレンドになっており、「社会人学生」「シニア学生」も珍しくありません。「学割」は、通信制大学に通っている社会人も使えるのでしょうか。 本記事では、利用時の注意点も合わせて「学割」について紹介します。 学割とは 「学割」とは、学生を