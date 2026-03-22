国税庁の2024年の民間給与実態統計調査によると、年収2000万円以上の給与所得者は全体の0.6％にとどまります。給与所得者の60％以上が年収500万円以下を占める日本では、その生活はほとんどの人にとって別世界の話でしょう。 タワマンの上層階に住み、ポルシェに乗って子どもは小学校から私立へ通う……年収2000万円とは縁遠い層が思い描くそんなイメージに対し、SNSでは「解像度が低すぎる」と話題になりました。