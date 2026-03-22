多彩なBTO PCを展開しているサイコムだが、その中でも特別なモデルが「Premium Line」だ。長期運用を見据えたこだわりの品質をはじめ、長期サポート、無償のオーバーホールまで付いてくる。そのPremium Lineから、小型ながら高性能と静音性を実現する「B850FD-Mini/E2/A」のレビューをお届けする。その完成度の高さに驚くはずだ。サイコムの「Premium Line B850FD-Mini/E2/A」。標準構成で404,380円から圧倒的にコンパクトでも性能