【モデルプレス＝2026/03/22】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が3月21日、自身のInstagramを更新。スリットが入った衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「御上先生」生徒役美女「お顔小さすぎる」美脚スラリの大胆スリットドレス姿◆吉柳咲良、美脚全開の衣装姿公開吉柳は、自身がゲストとして出演した21日放送のTBS系音楽番組「Spicy Sessions」についての告知とともに「感無量、胸熱、